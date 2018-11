“Ne do të punojmë së bashku për ta përcaktuar kufirin, njësoj siç kemi bërë me Maqedoninë dhe Malin e Zi, por nuk do të ketë kufi të bazuar në vija etnike”, tha ai në një intervistë për agjencinë e lajmeve “AFP”. “Kosova do të mbetet multietnike, njësoj edhe Serbia. Nuk do të ketë zhvendosje të popullsisë. Rajoni do të jetë më i sigurtë falë kësaj marrëveshjeje”, shtoi ai, vetëm një ditë pas takimit të tensionuar me presidentin e Serbisë në Bruksel.

Dy vendet ballkanike po mundohen që t’i normalizojnë marrëdhëniet me qëllim që t’i afrohen anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Shefja e Diplomacisë së BE-së, Mogherini, e ka bërë të qartë se vendet duhet ta arrijnë një marrëveshje detyruese lidhur me çështje të ndjeshme, siç është kufiri dhe njohja e pavarësisë së Kosovës nga Serbia, të cilën Kosova e shpalli para dhjetë vitesh.

Gjatë verës së këtij viti, udhëheqësit e dy shteteve paraqitën mundësinë e ndryshimit të kufirit, gjë e cila alarmoi shumë njerëz. Kjo ide ka ngjallur frikën se tensionet etnike, të cilat shkaktuan luftë në vitet 90’, mund të ndizen sërish. Komentet e Thaçit për “AFP”-në lanë të kuptohet se nuk do të ketë shkëmbim të thjeshtë të territoreve, me ç’rast Kosova do ta merrte pjesën e banuar me shumicë shqiptare në Serbi, ndërsa Serbia do ta merrte pjesën e banuar me shumicë serbe në Kosovë.

Ndonëse bisedimet për normalizim të marrëdhënieve janë përcjellë me tensione dhe akuza, Thaçi mbetet mjaft optimist. “Takimi i fundit ishte i vështirë, por i rëndësishëm për fazën përfundimtare të marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Mendoj se është momentumi i duhur dhe udhëheqësia e duhur për arritje të marrëveshjes”, tha ai.

Thaçi tha se marrëveshja me Serbinë do t’i plotësonte shumë kërkesa të Kosovës, në mesin e të cilave edhe njohjen e Kosovës nga Serbia, një marrëveshje detyruese dhe mundësinë që Kosova të bëhet pjesë e Kombeve të Bashkuara, sepse Rusia do ta tërhiqte veton në Këshillin e Sigurimit.

Serbia ende nuk e ka njohur pavarësinë e krahinës së saj të dikurshme, ndonëse një gjë të tillë tashmë e kanë bërë më tepër se 110 shtete tjera. Aleati i Serbisë, Rusia, për vite të tëra e ka bllokuar anëtarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara.

Vendimi i Kosovës për ta krijuar ushtrinë e vet ka ngjallur zemërimin e Serbisë dhe të pakicës serbe në Kosovë. NATO-ja, e cila udhëheq forcat e KFOR-it, që janë përgjegjëse për sigurinë e Kosovës, poashtu ka shfaqur rezerva.

“Unë jam president i një vendi Sovran. Forcat e Armatosura të Kosovës do të krijohen. Kjo është një punë e kryer. Askush në Serbi nuk mund të vendosë veto në këtë, iu pëlqeu atyre ose jo. Është një ushtri e re, paqësore dhe multietnike, me një nivel prej 10% të përfaqësimit të pakicave. Çdo gjë që do ta ndërmarrim do të jetë kushtetuese dhe ligjore. Ky do të jetë një process i vazhdueshëm, i cili do të kryhet në bashkëpunim me partnerët tanë në NATO dhe Shtetet e Bashkuara”, tha ai ,shkruan “Radio Evropa e Lirë”.