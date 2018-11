Në valën e shumë projekteve komerciale që po sjellin estrada, nuk mungojnë edhe këngët me vlera apo ato patriotike. Këngëtarët e njohur të skenës shqiptare: Arif Vladi, Ilir Shaqiri dhe Nikollë Nikprelaj kanë mbledhur së fundmi forcat për të sjellë bashkë një projekt të ri muzikor. Bëhet fjalë për këngën e re “Kalorësi i lirisë”, e cila i dedikohet heroit tonë të madh kombëtar, Gjergj Kastriotit. Muzika dhe orkestrimi i kësaj kënge janë realizuar nga mjeshtri i muzikës, Edmond Zhulali, dhe është publikuar me rastin e 550 vjetorit të vdekjes të heroit kombëtar. Ndërkohë, për vargjet e tekstit është kujdesur këngëtari Ilir Shaqiri. Kënga këndohet e shoqëruar me Orkestra revyale e Prishtinës, e dirigjuar nga Valton Beqiri. Për anën vizuale të projektit janë kujdesur produksioni i Radio Televizionit 21.