Është një nga llojet e rralla të vajit që është i pasur me aminoacidet e ndryshme. Shumë studime kanë dëshmuar se përfshirja e vajit të kërpit në ushqim e forcon sistemin imun dhe përmirëson gjendjen e përgjithshme të organizmit.

Vaj i kërpit është një vaj vegjetal që përdoret për vetitë e tij antioksiduese, anti-inflamatore dhe imunomodulator: është i pasur me acide yndyrore esenciale, me vitamina dhe me kripëra minerale. Ai mund të konsiderohet si një shtojcë e vërtetë natyrore, e dobishme për trupin tonë si në fazën parandaluese ashtu edhe në trajtimin e disa problemeve: forcon sistemin imunitar, ul kolesterolin dhe trigliceridet, ndihmon në luftimin e dhimbjeve menstruale dhe më shumë.

Vaji i kërpit merret nga farat e Cannabis sativa: ka një ngjyrë që ndryshon nga jeshile e lehta deri në te gjelbër të errët, ka një erë pak të theksuar, ndërsa shijen e ka të përafërt me atë të lajthive. Vaj i kërpit përdoret si në kuzhinë, ashtu edhe në kozmetikë, për kujdesin dhe bukurinë e lëkurës dhe flokëve. Vetitë e vajit të kërpit Vaj i kërpit është i njohur për bilancin e tij të shkëlqyer të Omega 3 dhe Omega 6 acidet yndyrore esenciale. Ai është gjithashtu i pasur me aminoacide, të rëndësishme për funksionimin e duhur të trupit tonë. Në mesin e vitaminave ne gjejmë vitaminë A, C, E, si dhe disa vitamina B, të tilla si B1 dhe B2. Përmban pastaj minerale të tilla si kalcium, hekur, magnez, kalium dhe fosfor, si dhe phytosterols dhe cannabinoideve, veçanërisht CBD (Cannabidiol). Sipas studimeve të fundit mjekësore dhe shkencore, ka një funksion thelbësor të modulimit për sistemin imunitar dhe për funksionet njohëse.

Vaji i kërpit është një aleat i vlefshëm në rast të problemeve në traktin e sipërm dhe të poshtëm të frymëmarrjes, të tilla si astma, në sajë të aftësisë së saj për të bronkodilatuar. Ndër vlerat e të stij kryesore, vaji i kërpit është një antioksidant i mirë dhe anti-inflamator: kjo është një zgjidhje e shkëlqyer për forcimin e sistemit imunitar dhe mund të supozohet si një shtojcë natyrale, veçanërisht me fillimin e të ftohtit të parë. Është me të vërtetë iu dobishme për të luftuar simptomat e sëmundjeve të ftohjes: e shkëlqyeshme ndaj sinusit, traketit dhe të gjithë inflamacionit të traktit respirator. Vaji i kërpit është përdorur si një ilaç natyral në rast të kapsllëkut ose sindromës së irritimit të zorrëve, si dhe për infeksionet kronike të fshikëzës dhe çrregullimeve të sistemit gastrointestinal dhe mëlçisë.

Falë vetive të tij anti-inflamatore është gjithashtu i dobishëm në rast të dhimbjes së muskujve artritit dhe dhimbjeve menstruale. Konsumoni rregullisht vaj kërpi, sepse ju ndihmon për të ulur kolesterolin e keq (LDL) dhe triglicerideve në gjak, ul nivelin e yndyrës në trup me përfitime në sistemin kardiovaskular. Është gjithashtu i dobishëm për sistemin nervor, pasi ndihmon për të përmirësuar kujtesën dhe vëmendjen. Përdoret për përdorim të përditshëm, vaji i kërpit është gjithashtu i dobishëm në rastet e problemeve të lëkurës si puçrra, dermatit, ekzema, psoriasis dhe zbokthi.

Si ta përdorni vajin e kërpit në kuzhinë Vaji i kërpit mund të blihet në dyqanet e ushqimit organik ose në internet. Për të përfituar nga të gjitha vlerat e tij është e rëndësishme që ta konsumoni atë të papërpunuar. Ju mund ta përdorni atë në, sallatë, supa dhe çdo gjë që ju preferoni. Nëse doni ta përdorni atë si një shtojcë natyrore, duke përfituar nga vlerat anti-inflamatore, antioksiduese dhe imunomodulator, ju mund të merrni 1 lugë çaji në ditë si një parandalim, ose nga 1 deri në 3 lugë për shërim. Gjithmonë kërkoni mendimin e mjekut para se ta përdorni, më shumë përsa i përket dozës. Sapo të hapet, është i rëndësishme të mbani vajin e kërpit me kujdes: ruajeni në frigorifer për të ruajtur cilësinë e tij dhe konsumojeni brenda një muaji nga hapja. Përdorim kozmetik i vajit të kërpit Vaji i kërpit është përdorur edhe në kozmetikë.

Përdoret si një përbërës aktiv në kozmetikë anti-plakje, por është përdorur edhe në praktikat Ayurvedic. Gjithashtu i shkëlqyer për lëkurën e thatë dhe si një përbërës në vajrat që përdoren për masazh. Ky është një vaj shumë i çmuar për lëkurën, pasi rivendos balancën e saktë të substancave të yndyrshme: është i dobishëm si për lëkurat që prodhojnë sebum të vogël dhe për lëkurë të thatë. Për përdorim kozmetik, vaji i kërpit gjithashtu mund të përdoret në flokë: aplikoni një sasi të vogël, dhe masazhoni kokën dhe flokët për disa minuta. Duke e përdorur në këtë mënyrë do të ndihmojë në luftën kundër zbokthit, duke i bërë flokët të shëndetshëm dhe më të ndritshëm.

Kundërindikacione

Vaji i kërpit nuk ka kundërindikacione të veçanta, nëse nuk e kaloni dozën e konsumimit. Ai gjithashtu mund të konsumohet nga të moshuarit dhe fëmijët. Sa i përket përmbajtjes së THC, substanca aktive që i jep kanabist vetitë e tij, të mahnitshme është shumë e ulët, kështu që nuk ushtron efektet psikotrope. Ju duhet të pini disa litra vaj kërpi për një kohë të gjatë për të pasur një koncentrim të konsiderueshëm të kësaj substance në trupin tuaj