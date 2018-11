“Nëse Serbia me dëshirë dëshiron ta dorëzojë Preshevën, Medvegjen dhe Bujanocin, ne do t’i marrim ata me kënaqësi më të madhe, por jo përmes shkëmbimit të territorit”, tha Kadri Veselj, transmeton “Klan Kosova”, përcjell presheva.com.

Ai shprehu shpresë për arritjen e një marrëveshjeje brenda kornizës së dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës.

“Ne jemi të gatshëm, por pozita jonë është e qartë, Kosova e bashkuar, e pandarë brenda territorit të saj, pa Bashkimin e komunave serbe me kompetenca ekzekutive, ashtu siç e ka përcaktuar edhe gjykata kushtetuese”, tha Veseli.

Ai vuri në dukje se Kosova është e gatshme t’i japë fund konflikteve me shtetin e Serbisë dhe të gjejë paqe të qëndrueshme.

“Megjithatë, Kosova është akoma më e gatshme të bëhet anëtare e Kombeve të Bashkuara si një shtet i pavarur dhe sovran”, tha Veseli./presheva.com/