Si bëhet tofu, përse ky artikull është i shëndetshëm dhe si ta përgatitni që të jetë i shijshëm… Ata të cilët nuk hanë mish kanë shumë alternativa në dispozicion. Ndër ato alternativa, tofu është njëra ndër më të shpeshtat.

Pothuajse është e zakonshme që në meny të restoranteve, por nuk është më gjë e rrallë as në rafte të marketeve. Për ata që nuk kanë njohuri, në të vërtetë, tofu në shikim të parë duket si masë e padefinuar me prejardhje të dyshimtë, por e ndjek dukshëm pothuajse reputacioni jo fer i produktit “të pangrënshëm”. Mirëpo, nëse është i përgatitur në mënyrë të drejtë, mund të jetë edhe shumë i shijshëm, përveç që është mjaft i shëndetshëm. Tofu është djathë i bërë nga soja, i cili punohet me mpiksjen e proteinave të sojës.

Përgatitja e tofus fillon me bluarjen e kokrrave të njoma të sojës, të cilat pastaj përzihen me ujë dhe zihen për të përftuar qumësht soje. Përbërja kullohet, ndërkaq në të pastaj shtohen aditivë (më së shpeshti klorur magnezi ose kalcium-sulfat), të cilat bëjnë formimin e djathit. Produkti përfundimtar është – tofu.