Ky është ‘fillimi i fundit’ për telefonët tradicional, sipas një raporti vjetor të teknologjisë. Analistët besojnë se diçka krejtësisht e ndryshme mund të zëvendësojë telefonin inteligjent, siç janë unazat e mençura, byzylykët dhe syzet .

Edhepse krijuesit më të mëdhenj si Apple dhe Samsung zbulojnë telefona të ri me performancë të përmirësuar, shitjet e përgjithshme kanë rënë në shumicën e tregjeve kryesore, njoftoi raporti.

Katalizatori tjetër për telefonat e mençur mund të jenë mundësitë e ofruara nga rrjetet e 5G, faktorë të rinj ose përparime në realitetin virtual dhe të shtuar. Themeluesja e institutit Future Today, Amy Webb, tha në raportin e saj vjetor mbi trendet e teknologjisë që 2018 shënon fillimin e fundit të telefonave.

Ajo sheh një kalim në një epokë të re të kompjuterëve dhe pajisjeve të lidhura me bazë të zërit, gjestit dhe prekjes. ‘Tranzicioni nga telefonat në pajisjet e mençura që mund të vishen dhe ndërfaqet e padukshme – unaza dhe rrathë që ndiejnë lëvizjen; syze të zgjuara që regjistrojnë dhe shfaqin informacion – do të ndryshojnë përgjithmonë se si përjetojmë botën fizike, shkruan Webb. Analistë të tjerë thonë se telefonët nuk do të zhduken së shpejti, edhe nëse tregu po pauzon. elefoni i zgjuar nuk po largohet, por mund të ndryshojë formatin e tij,’ tha David McQueen, një analist për pajisjet e zgjuara nga ABI Research.