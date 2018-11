Kryeministrin Ramush Haradinaj, e ka pyetur një student nga Presheva se pse është kundër që Lugina e Preshevës t’i bashkohet Kosovës. Më tutje, ai ka pyetur kryeministrin se si e sheh zgjidhjen e problemit të shqiptarëve të Luginës, përfshirë edhe çështjen e arsimit, njohjen e diplomave etjerë.

Haradinaj i është përgjigjur kështu:

“Nuk qëndron konstatimi juaj që jemi të painteresuar për Preshevën. Ne jemi treguar të pazot me pasë Preshevën pjesë të atdheut. Kapaciteti jonë ushtarak s’e ka mundësu me qenë qaq të zot sa me qenë në një shtet. Pra kjo dallon, është dallim mes konstatimit se a kemi dëshirë, sa vlerësojmë se kemi të drejtë, sa jemi të zot. Zotësitë tona kanë rezultuar se s’janë të mjaftueshëm. Ka ndodnjë një referendum e kanë ndodhë të gjitha. Këto janë të gjitha gjëra që dihen”, u përgjigj Haradinaj.