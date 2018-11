Neser me date me 18.11.2018 dite e Diel konvokuar mbledhja e kryesise se BL Raince.

Mbledhja mbahet ne lokalet e shkolles fillore Zenel Hajdini ne Raince,me fillim ne ora 17 te mbremjes(pese te mbremjes)

Rendi i dites: Diskutimi i planit investive per vitin 2019,si dhe prioritetet,qe jan te parapara nga kryesia e BL Raince,e qe jan diskutuar me qytetaret e BL Raince.

Ftohen anetaret e kryesise dhe qytetaret e Rainces te marrin pjese ne kete mbledhje.

Kryetari i Bl Raincë

Ali Sinani