Ish-imami i Xhamisë së Madhe në Prishtinë, Shefqet Krasniqi e ka quajtur “shejtan të gjallë” të ashtuquajturin mjek popullor Hysri Peçanin, të njohur si Burdushi. Burdushi është shejtan i gjallë dhe shejtan të gjallë ka plot, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Ballkan, njerëzit që i bëjnë keq shoqërisë, njerëzit që manipulojnë me popull, me shtresat e gjora me të sëmurët, u merr para i rrenë, mirëpo mjerisht disa media tona po u bëjnë reklamë njerëzve të këqij, që bëjnë vepra antinjerëzore, bëjnë plaçkitje, prandaj shteti duhet me i dënuar këta njerëz, si dhe me ua ndaluar aktivitetet.

Mere me mend me i shëruar njerëzit me dhe të varreve dhe ujë të gjenazeve, të cilin u thotë që ta pinë, se është ujë i bekuar është i shenjtë, ky është një absurd që kërkon dënim Ka edhe të tjerë Burdusha argat të dreqit në Kosovë dhe përreth saj, dreq me pamje të njeriut, por mediat nuk i publikojnë veprimet e tyre të marra çnjerëzore. Është haram njerëzit me shkuar te këta shejtanë të gjallë. Ky ësht manipulim me njerëz hallexhinj, dertlinj me ua marrë nga 100 e 500 euro dhe më shumë. Këto dukuri negative duhet të luftohen dhe të dënohen njerëzit zullumqarë, të këqij dhe manipulatorë si Burdushi dhe të tjerët të ngjashëm si ai.

Në një intervistë të realizuar në vitin 2013, Krasniqi kishte deklaruar se Hysri Peçani, i cili ndodhet në paraburgim mbi dyshimet për kryerjen e katër veprave penale gjatë kësaj jave, i manipulon qytetarët e Kosovës. “Ai është shejtan i gjallë. Shejtanë të gjallë ka plot, por ky është njëri prej tyre. Njerëzit që i bëjnë keq shoqërisë dhe që i manipulon të sëmurit, nuk i konsideroj njerëz. Ai u merr para njerëzve, dhe i rren; i rren”, kishte deklaruar imami Krasniqi. “Trupi i njeriut është i ndyrë dhe ky [Burdushi, v.j] shkon e merr qata dhe të vorreve.

Por, ky e ka gjetur këtë hapësirë. Ky është argat i shejtanit. Dreq. Pamje të njeriut, por shpirtin edhe zemrën e dreqit e ka”, ka thënë Krasniqi. Burdushi dyshohet për ushtrim të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore, mashtrim, shmangie tatimi dhe mbajtja nën pronësi të paautorizuar të armëve, thotë Ish-imami i Xhamisë së Madhe në Prishtinë, Shefqet Krasniqi për mediat kosovare.