Harta interactive “Travel Risk Map” për vitin 2019 ka prezentuar vendet ku turistet kanë shumë gjasa të hasin në probleme të ndryshme siç janë siguria rrugore, sigurinë mjeksore dhe sigurinë personale.

Lugina e Preshevës ashtu edhe Republika e Kosovës së bashku me disa pjesë të Sanxhakut figurojn si vende me një rrëzik të mesëm, përkundrazi nga Maqedonia, Shqipëria dhe pjesa më e madhe e Serbisë, ku cilësohen si vende me rrezik të ulët. Vendet më të sigurta në botë sipas “Travel Risk Map” vlerësohen të jenë Finlanda, Norvegjia, Islanda ndërkaq ato më të rrezikshmet janë etiketuar Libia, Afganistani, dhe Somalia. /presheva.com