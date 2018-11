Serbia ka marrë nga pakoja e Ahtisarit vetëm ate që i ka konvenuar.

Serbia e ka qasjen e qartë merr ate që i duhet nga çdo marrëveshje. Ne duhet të mbushemi mend njëherë e përgjithmonë se cila është loja e sajë ka thënë kështu mbrëmë kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj në emision periskop.

Në pyetjen e parashtruar se çfarë është qëndrimi i tijë në raport me dialogun Kosovë- Serbi kryeministrit Haradinaj ka potencuar se marrëveshje me Serbinë mund të ketë vetëm nëse ajo e pranon Kosovën. Kosova edhe më tutje do të mbetet ajo e 17 shkurtit.