Presidenti i vendit, Hashim Thaçi, javën e ardhshme do të shkojë për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Presidenca e ka konfirmuar për Telegrafin se Thaçi do të ketë takime me zyrtarë të lartë në Shtëpinë e Bardhë, me zyrtarë të lartë të Departamentit të Shtetit, si dhe me kongresmenë dhe senatorë të ndryshëm amerikanë.

Sipas Zyrës për Informim të Presidencës, presidenti Thaçi do të ketë edhe takime tjera të rëndësishme me personalitete që kanë mbështetur rrugëtimin e Kosovës drejt lirisë, pavarësisë dhe shtetndërtimit.

Kjo vizitë e presidentit Thaçi në SHBA, përveç çështjeve bilaterale, ndërlidhet direkt me fazën përfundimtare të dialogut ndërmjet Kosovës e Serbisë.

Atje pritet të diskutohet rreth marrëveshjes përfundimtare me Serbinë, e cila, sipas Presidencës, Kosovës i siguron njohje nga Serbia dhe hapje të rrugës për anëtarësim në BE, NATO dhe OKB.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë pjesë në të gjitha proceset e negociatave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që nga Rambujeja e deri në dialogun e tashëm për normalizimin e marrëdhënieve në Bruksel.