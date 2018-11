Ishte muaji prill kur Black Shark zbuloi telefonin e tyre të parë për botën, me një estetikë që kishte për qëllim të kujdesej për fanatikët e lojërave. Tani, kompania ka zbuluar pajisjen e dytë, Helo, duke ofruar specifika mbresëlënëse dhe një dizajn të ri. Telefoni është mundësuar nga procesori Snapdragon 845 i Qualcomm dhe do të ketë një mundësi për t’u pajisur me kapacitet 6GB, 8GB ose një 10GB RAM befasues. Sa i përket hapësirës së brendshme, modelet me 6GB dhe 8GB RAM do të kenë 128GB, ndërsa modeli 10GB RAM do të ketë 256GB. Helo do të përdorë tuba të dyfishtë në SoC për të përmirësuar performancën dhe për t’i mbajtur gjërat e freskëta.

Helo ka një ekran 6,01 inç AMOLED me 1,080 pikselë dhe një shkëlqim maksimal prej 430 thërijash. Ekrani do të jetë në gjendje të përfitojë nga përmbajtja e HDR dhe gjithashtu do të ofrojë mbështetje për gamë të ngjyrave DCI-P3 dhe SRGB. Telefoni do të ketë një konfigurim të dyfishtë të kamerës së pasme, duke përdorur një sensor 20MP të kombinuar me 12MP, me kamerën frontale që vjen në 20MP. Një bateri prej 4,000 mAh duhet të ofrojë kapacitet të mjaftueshëm për një ditë të plotë të përdorimit të moderuar. Nëse dëshironi të merrni të dy dorezat, do të detyroheni të porositni modelin 10GB të telefonit.

Ata që porosisin modelet 6GB / 8GB RAM do të marrin vetëm kontrolluesin e majtë. Nëse kjo pajisje ju intereson, ju mund ta rezervoni atë në faqen e internetit të firmës, ku modeli 6GB RAM do t’ju kushtojë rreth 461 dollarë dhe versioni 8 GB RAM do të kushtojë rreth 504 dollarë.