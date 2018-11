Kryetari i PD- së, Nagip Arifi ka shkruar sot një postim në rrjetin social Facebook pas konstituimit të KNSH me organe të reja drejtuese. Ai ka rikujtuar opinionin publik në mënyrë kronologjike për proceset politike në cilat duhet marrë përgjegjësi Partia për Veprim Demokratik. Sipas Arifit PVD premtuan pushtetin “Për Shqiptarët”- tradhtuan dhe nuk realizuan asgjë. Bën çfarë nuk bën me deputetin e tyre, çdo qeveri të Serbisë e votuan dhe shqiptarët asgjë nuk fituan shkruan Nagip Arifi. Sipas tijë tani formuan edhe qeverisjen në KNSH, dhe janë në tri nivelet udhheqëse për të cilën do të duhej të marin përgjegjësi. Se çfarë e mirë pritet me ndodhë në të ardhmen nga ata, shikojeni të kaluarën!” /presheva.com/