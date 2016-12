Sot do të zhvillohet Superkupa e Italisë ndërmjet Juventusit dhe Milanit

Juventus dhe Milan do të takohen sot në Doha të Katarit, ku nga ora 17:30 do të zhvillohet Superkupa e Italisë.

Të dy këto skuadra do të japin maksimumin për të fituar këtë trofe dhe për të mbyllur vitin në mënyrën më të mirë.