Në kohën kur bashkëatdhetarët tanë po kthehen në vendlindje, po thuaj se çdo vit ndodh që në autostradën që kalon nëpër Serbi ndodhin raste të ndryshme si tentim vjedhje dhe mashtrime.

Një familje nga Shkupi që po kthehej nga Italia, mbrëmë në orët e vona pasi kishte kaluar qytetin e Beogradit është tentuar të ndalohet nga një veturë e tipit BMW me targa të Gjermanisë.

Ai ka kontaktuar redaksinë tonë duke sqaruar rastin në fjalë.

“Po kthehesha me familje për pushimet e fundvitit nga Italia me veturën time me familje, me gruan dhe fëmijët. Në momentet që po vozitja në autostradë, një veturë tip BMW, me targa të Gjermanisë po tentonte të më ndalojë në autostradë”

I pyetur nga presheva.com, mos kanë qenë policë autostrade pa shenja që ndjekin ata që vozitin shpejtë, ai tha se plot 10 minuta është dashur të vozisë me një shpejtësi më të madhe për t’iu shmangur personave që ishin në këtë veturë me xhama të zi dhe se nuk kishin kurrfarë shenje të policisë në veturë.

“Duke parë se nuk e kisha ndërmend të ndalem, ata heqën dorë pas një “ndjekje” prej 10 minutash me shpejtësi të madhe duke shprehë shqetësimin e tij të madh pasi ishte dhe me familje” thotë ai për presheva.com, duke dëshiruar të mbetet anonim.

Ai bën apel nëpërmjet portalit presheva.com që të gjithë ata që udhëtojnë nëpër Serbi, nëse vërejnë ndonjë veturë të dyshimtë, të mos i ndalen.

Presheva.com lut të gjthë atyre që i ndodhin raste të na dërgojnë fotografi apo video në portalin tonë apo në faqen e Facebook-ut. /presheva.com/