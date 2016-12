Me ligj është paraparë prishje e rendit dhe qetësisë nëse dikush përdorë prodhime piroteknike duke rrezikuar sigurinë e qytetarëve dhe ata do të denohen me të holla.

Duke marrë parasysh se jemi në kohën kur mjetet piroteknike përdoren më së shumti, policia ka filluar në mënyrë më të fuqishme ti kontrolloj shitjet ilegale në rrugë, dhe të gjithë ata që shesin në mënyrë jo të rregullt apo i përdorin ato do të sanksionohen në bazë të ligjit.

Policia e Vranjës në një raport për medie, transmeton presheva.com përkujton denimet drastike:

Me ligj parashihet që denimi për individë është nga 10.000 deri 50.000 dinarë apo burg deri 30 ditë ndërsa personat juridik do të denohen me të holla prej 100.000 deri 2.000.000 dinarë.

Gjithashtu me ligj parashihet si prishje e rendit dhe qetësisë që kush ndez mjete piroteknike rrezikon sigurinë e qytetarëve dhe me këtë rast denohet prej 10.000 deri 50.000 dinarë.

Policia apelon tek qytetarët që mos të blejnë mjete piroteknike nga persona jo kompetent dhe jo profesional në vendet ku ato nuk janë të lejuara të shiten./presheva.com/