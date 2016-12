Festat e fundvitit janë ditët kur marketet janë të stërmbushura me konsumatorë të cilët bëjnë furnizimet për natën e ndërrimit të motmoteve. Dhe, ndonëse kuvendi komunal dhe përditshmeria politike kanë rënë në qetesi per disa ditë dhe i’u kanë kthyer familjeve të tyre duket se ekzekutivi preshevarë gjegjësisht zv.

Kryetari i Komunës Xhelal Memeti ka gjetur kohën për të kërcnuar persona që sipas tij “po tregohen besimtarë të vërtetë por në realitet akuzojnë e sulmojnë njerëz të pa fajshëm vetëm për ti gëzuar gjërat që nuk i meritojnë”. Ai duke i’u drejtuar personave anonim se “mos mendoni se jeni të pa zbuluar, të gjitha i dimë por jeni duke luajtur me gjëra të rrezikshme.”

Postimi i tij në rrjetin social vazhdon me kërcnime të rënda duke cituar postimin “Dotë zbuloheni në momentet më kritike që dotju dhimbeni edhe atyre që nuk jukan dashur.” Ky postim vlerësohet nga një avokat preshevarë se ka tejkaluar të gjitha bazat ligjore për mendimin e shprehjes së lirë pasi në dy fjali janë cekur fjalë që supozojnë apo kërcojnë persona të pacaktuar për përdorjen e dhunës.

Postimi i zv. Kryetarit Memeti me fjalinë “Jeni… gjëra të rrezikshme” dhe “… do tju dhimbeni edhe atyre…” sipas përfaqësuesit ligjorë në fjalë janë plotësuar kriteriet për hapjen e një padije dhe përballjen e tij me drejtësinë. Sidoqoftë ai apelon tek të gjithë personat që janë aktiv në rrjetet sociale sidomos përfaqësuesve dhe lidereve lokal mos të nguten me shprehje të tilla sepse edhe në botën virtuale egzistojn ligjet ashtu si në botën reale. /presheva.com/