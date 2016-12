Variçe quhet zgjerimi i venave në trup por në përgjithësi përdoret për zgjerimin e venave në këmbë tek zona e pulpës ose pas gjurit.

Ato zgjerohen, fryhen dhe përdridhen nga grumbullimi i gjakut në to.

Gjaku në këmbë ngjitet sipër me anë të muskujve të këmbës dhe me anë të kapakëve që gjenden në vena duke penguar edhe kthimin mbrapsh të sasisë së gjakut të hedhur sipër.

Nëse nuk trajtohen dukja e tyre mund të përkeqësohet, të shkaktojë dhimbje dhe mund të kërkojnë ndërhyrje kirurgjikale për t’u hequr.

Në këtë postim do t’ju paraqesim nëj mënyrë natyrale se si të reduktoni dukjen e venave dhe variçeve.

Merrni disa domate jeshile dhe pritini në feta të holla në mënyrë rrethore. Spërkatini domatet me pak uthull molle (jo shumë) dhe vendosini sipër zonave me variçe. Lidheni këmbën me një fasho, në mënyrë që domatet të qëndrojnë për të paktën 30-40 minuta.

Përsëriteni këtë metodë 2 herë në ditë për 2 javë.

Pas 2 javësh trajtimi, fryrja e venave dhe variçeve të fryra do të zhduket tërësisht.

Domatet veprojnë si antikoagulant dhe ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Ato përmbajnë edhe flavonoide që forcojnë muret e enëve të gjakut.