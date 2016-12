Ndoshta edhe mund të keni dëgjuar se ushqimet me ngjyrë posedojnë vlera të larta ushqyese.

Lulelakra, nga natyra është e pasur me fibra dhe me vitamina B.

Lulelakra po ashtu është mjaft e pasur me antioksidues dhe me fitonutriente, që mbrojnë organizmin e njeriut kundër kancerit, humbjes së peshës, si dhe mbrojnë shëndetin e trurit.

Madje, lulelakra radhitet në pozitën e 20-të, pasi që është e pasur me vitamina, minerale dhe fitonutriente.

Lufton kancerin

Lulelakra lufton kancerin, pasi përban sasi të lartë sulforaphane dhe indole-3-carbinol (I3C), dy elementë që kanë veti anti-kancerogjene.

Përmirëson shëndetin e veshkave dhe të sistemit kardiovaskular

Sipas studimeve të publikuara në revistën “American Journal” për hipertensionin në shkurtin e vitit 2012 u zbulua se sulforaphane normalizon gjithashtu shëndetin e veshkave si dhe ul ndjeshëm tensionin e gjakut.

Bën mirë për tretjen e ushqimeve

Një filxhan me lulelakër të zier përmban 12% të kërkesës ditore për fibra, të cilat pastrojnë zorrët. Përbërësit tek lulelakra mbrojnë stomakun nga prekja me bakterin shkatërrues Helicobacter pylori, i cili rri rrezikun për ulcer dhe kancer.

Burim i mirë i vitaminës C

Një filxhan me lulelakër përmbush 100% të kërkesës ditore për vitaminë C. Një antioksidant i domosdoshëm vitamina C, ndihmon në mbrojtjen kundër radikaleve të lira, si dhe na ndihmon në prodhimin e kolagjenit.