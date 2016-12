Me nënshkrimin për zgjidhjen gjyqësore të problemit me Fondin për sigurim shëndetsorë dhe invalidor, janë krijuar kushtet për privatizimin e spitalit special për rehabilitim në Banjën e Bujanocit që do të pasoj në fillim të vitit të ardhshëm, transmeton presheva.com.

Drejtori dr Stojança Savov ka thënë se pas përfundimit të procesit shumëvjeçar gjyqësorë për pronë, shtetiti i ka takuar 80% ndërsa fondit PIO 20% të pronës së spitalit në Banjën e Bujanocit.

Spitali spacial në Bujanoc është njëra ndër tri banjat në Ministrinë e ekonomisë që është nënvizuar si prioritet i qeverisë së Serbisë për privatizim.

E krijuar në burimet e ujit të shërueshëm dhe baltës me prejardhje vullkanike, Spitali special për rehabilitim shërim sëmundje reumatike, neuroogjike, gjinekologjike dhe të lëkurës.

Në stacionar të kësaj banje janë të punësuar 88 persona që rregullisht marrin rrogë nga 29,000 dinarë.

Në këtë banjë këtë vit janë regjistruar 60.000 ditë të sëmurëve. /presheva.com/