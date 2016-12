Po qysh me ardhe bre ne n’Presheve? E thirr kompaninë e fluturimeve me e vetë sa asht bileta? Të thotë 700 euro! Eiiii !!!!!!!!!!!

A jeni bre normal? Po me 700 euro shkoj ne Antali ose ne Karaibe, All inkluziv, 24 orë tu hangër e tu pijë, qe t’shkon menja edhe natën me u qu me hanger bukë. E ju 700 euro veç bileta avionit me ardhe me hangër bukë e speca somborka.

Po apet spo kina qare pa ardhë, se vendlindje, jo 700 euro, po njanën veshkë me ma lypë e japi, veç me ardhë në Preshevë.

Tani kur po vijmë këtu po bëhemi nervoz, …. Po ku mos mu ba nervoz … Po këtu pa zbrite hala prej avionit në Preshevë bahesh nervoz.

Po qysh mos mu ba nervoz, kur të shohësh se bash kurgja s’ka përparua. Sa parët i qojmë edhe send ndrit nuk qitni. A jeni normal ju pash Zotin.

Po ju a jeni budall, a çka asht puna juaj ?

S’punoni, se nuk keni llogari ! Pash Zotin, a s’po ju del llogaria me punu a? Po lene bre nanën ja qifsha, niher mos e llogaritni hiq. Veç qohuni punoni pa llogarit hiq.

Po nejse 700 ojro… 700, çka ki me ba. E rezervova biletën… i hypa avionit e erdha…

Si zbrita prej aeroplanit… këqyra mos mka dal najukush përpara… Merre me mend as vllaznia përpara sum kishin dal. A din pse sum kishin dal përpara? Se kanë pritu mu qu prej gjumit… Qysh me prish gjumin ne 6 te sabahut.

S’dalin as përpara se gurbetqarin sedon ma kush me pa me sy.

Nejse, dola prej aeroportit…t’mu kanë gjuajt taksistët, sikur Qentë e Sharrit…. S’disha a po me përqafni qe kam ardhur prej jashtmit, a po dojn mem mbytë. Njani hajde me mu, tjetri hajde me mu.

E mora njanin qe mu dok qe e ka gjendjen pak ma të keqe… Thash, ti nimoj, tija n’gjes dorën… -Kam hyp në kerr, kerrin pa klime, dielli ka njana anë, asfalti kah tjetra anë… veç edhe pak kryp me na pas qite dikush, na ishim përzhitë mrena në kerr…. –Ti vike bre era ndersjetlla taksistit të shkojke menja qe I ka cof najë mace ndersjetlla.

Si kam hyp në kerr e deri se kam zbrit taksisti veç tu fole për hallk, filani ashtu, filani kështu… Dikur i thash, sa vjet bre I ki? Tha, 55…thash ni gjerman ka jetu 100 vjet… Tha qysh ka jetu? Thash tu i këqyr punët e veta. Po kur doni mu mbush mend ju shqiptaret mi këqyr punët e juaja.

Tani po thuni, valla ju gyrbetqart po vini rralle. ..- PO çka me ardhën bre, kur as gropat e rrugës hala si kini shtru.. Paramendo, hala qeto gropa të njëjta qe 5 vjet janë. I njohsha gropat sikur antart e familjes i njohsha.

Kur mbërrina te shpija, i thash taksistit sa duhet me pagu? Tha, 50 euro. Thash, qysh bre sa herë qe vijmë na i rritni çmimet… Sa herë qe vijmë na ju i rritni çmimet… Edhe do vjet ma shtrejt ka me u bë taxi prej Sllatine deri ne shpi se avioni deri në KOSOV… Ah ktyneher me 10 marka visha në shpi….Po i Thash merri, se vllavi jem për 50 euro nuk e prish as gjumin mem dal përpara.

Paramendo as te dera skish dal kush mem pritë…

Po ktyneher kur bijshim pare na gyrtbetqart, po kur vjishim, edhe kojshia delshin me na pritë.

Si kam hi te shpija, i mëshova zilës, nuk punojke, paramendo, jau kishin këput edhe rrymën se nuk e kanë pagu.

Kur hina mërena n’shpi… Baba ma japi veç dorën,

Nëna bëni kishe po me puth (ncuk, ncuk) i thash përqafem oj nane se zhugën nuk e kam… A nashta nuk je tu me puthë prej tutës se po te prishët selikone buzëve a?

Ah Vllavi ne facebook qaty, me ato cucllat n’vesh… pritojke edhe mu qu me ma dhanë dorën.

U ula, I veta, qysh jeni a jeni mire… A ka gja t’re ?

Than, po, q’tash kenë rrymagjit na këputem rrymën se i kina 200 euro pa pagu…

Thash, qysh bre 200 euro, po ju a fabrike kini qela a? Po unë 200 euro si harxhoj krejt vitin, e ju për 1 muj.

Po a ju qova q’tash pare… Tha, po, po e kina pagu internetin për 1 vjet !

Brravo ju koftë… se pa bukë rrini e pa internet nuk muj rrini.

E tu qova e mora vllavin me veti, shkova e pagova rrymën, ujin… shkova me ble harxh për shpi… Unë merrësha pashteta e sallam, vllavi merrke pershute, pije origjinale 100% asi të shtrenjta se thojke këto te lirat të trashin se kanë sheqer shumë… Kujtoojke qe unë nuk di. ..Kur kam shku te kaca me pagu 400 euro !!! Çmimet ma shtrejt se në europ.

Tu dal prej marketit mu shym kerri. Edhe kerrin e kishin lanë pa benzinë.

Ja musha edhe rezervarin e kerrit plot. Qe besoni u çudit aj djali në pump të benzinit, tha a mos e ka datëlindjen kerri a? Se k’ti gjithë ka 5 euro benzinë ja qesim.

Qysh bre thash BMW-ja 2015 5 euro benzinë… Se në Preshevë e kina kerrin ma të mirë se temin që e kam atje… Se e pata pru për inati të dëshmonve.

I thash sa asht litra e benzinit në Preshevë ? Tha 110… Thash qysh bre po këtu krejt benzini asht I perzimë me ujë… a po shitet barbar me redbull a.

Ai vllavi tha, a po shkojmë ta pijm ka ni kafe kah kafiqat se asht qel ni kafiq i mirë… Hajt thash mos t’ja prishi…

Kur shkume hinëm mrena, merre me mend s’kishim vend as ku me u ul prej njerëzve.

Kur iI kqyrshe asnjë nuk folshin me njani tjetrin…. 4 shok ultë në tavolinë asnjani me tjetrin s’folke, veç krejt me iphona në dorë.

Si u ulem na, erdh kamarjeri… Vllavi tha, ama paswordin… Thash k’ti jepja paswordin, a mu bjerma një fanta exotic.

Vishin shoqnia e ulshin në tavolinë me neve veç me jau pagu ni pije… lypsat ka njana anë, shokët tu ulë në tavolinë ka ana tjetër, kenë tu mi hargju 10 mijë ojro të rrisha qaty ultë.

Ka erdhëm rrugës për shpi… Vllavi tha, tmira i paska qyky qëto dru, fort lazëm jena për to… U nala thash sa metra janë këtu, tha 20 … thash sa e kanë çmimin tha 600 euro… thash grahi kamionit bjeri te shpija…Kur i qova te shpija s’dulën as 12 metra.

Nëna tha, na kanë thirr në dasmë se çika e motrës e marton djalin. Thash, po se punët tjera i kini qit në terezi veç me shku mu njers nesjetllave tu kcy… Tha: joooo mos me shku koritmi… Thash, ani merre babën, blene ni kille sheqer ose një servis e shkoni. Tha jooo. S’qon ma kush sheqer e servis. PO duhet me bë zarfin gati me I shti 50 euro në zarf !!!!

Thash, nanë a mos janë pak si shumë 50 euro? Tha, jooo kjo nuk asht kurgja, na qet jave jena të thirrum në 4 dasma …

Kur kam hi mrena n’shpi, i kam njeh zarfat e dasmave rrafsh ne 22 dasma ishim kanë të thirrëm për një verë….Thash, vallahi pra po deshka mi shite nja 20 ari toke për mi kry dasmat sivjet se ndryshe se mrrine.

Vllavi tha, janë tu shku shoqnia n’deti, sonte nisen, e pata qef me shku edhe unë… Thash ani shko, s’ka dert… thash, ki pare? Tha jo asni cent. I nxora 500 euro ja dhashë… i këqyri, tha unë 10 dit kam me nejt, thash ani bre vlla, i nxora edhe 500 ja dhash.

Ah unë qe 19 vjet punoj në baushtell qe nuk ka vend në trup temin qe nuk um dhem e hala trupi jem ndeti zalle detit s’ka provu… veç zallë të baushtellit.

Nxini besë, grunë teme kah 5 dite nuk e shoh, tujë punu kah dy ndërrime, edhe plus t’shtune, e dille privat, veç për me qu pare te shpija… E këta apet si apet folin keq për neve. Ankohen qe s’po qojmë pare. Na shajnë, bajne hajgare me ne kur te vijmë.

Nejse, Vllavi shkoj për deti, Baba e nana nëpër dasma çdo dit. Kur vishin prej dasmave, vishin lodhshëm, flejshin në gjumë…krejt pushimi mshkoj kah shpija.

Me kënd do qe rrishe, tujë u ankua qe në Preshevë nuk jetohet…

Me punu nuk punojke kerkush, se thojshin s’ka llogari se nuk paguhet.

Knej sa gyrbetqar qe takojshe u ankojke qe populli spi respektojnë, Policia pi dënojnë kah po sillen.

Bile një gyrbetqar tha: Mkan denu për rryp, mkan denu për shpejtësi, mkan denu për parking… Tha jam tu ikë me shku se qe tash kanë me ardhën mem denu qe nuk e kam qu gruan te tvet.

Merreni bre me mend, le qe jau bleva harxhin, jau pagova rrymën, jau bleva drutë, jau pagova detin, ju japa krejt paret…. Po edhe Iphonin ma muren.

Edhe ne fund, apet se apet na shajnë edhe bajnë hajgare me neve.



Shkruan: Kastriot KAQA Saqipi