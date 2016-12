Redaksisë së portalit presheva.com, pas shkrimit “Ankesa per parregullsi ne procesin e votimit per drejtor te shkolles fillore ne Leran /dokument/” vjen edhe Demanti nga Selami Hyseni, mësimdhënës në këtë shkollë, i cili ka reaguar ndaj ankesës së tekstit të kolegut Veton Saqipit të botuar në Presheva.com, që në këtë institucion shkollorë ka deklaruar gjëra të pavërteta se drejtori i tanishëm në shkollën “9 Maji” në Leran Selami Hyseni ka punësuar familjarët e vet, gjë që nuk qëndron pasi këta persona janë të punësuar me vite të tëra në shkollë, si Mehmet Hyseni nga 1977 i cili tashmë është i pensionuar, Selami Hyseni punon nga viti 1986, Mevlan Hyseni prej vitit 1990, Sefedin Sadiku ka përvojë pune mbi 20 vite, Lumnije Hyseni punon si edukatore, çka do të thotë se nuk është e punësuar në këtë shkollë, ndërsa Miradije Sadiku është arsimtare.

Të gjithë këta të lartpërmendurit drejtori i ka gjetur në punë në momentin kur është emëruar drejtor i shkollës fillore në Leran.

Me ardhjen e drejtorit Rahmi Hysenit është punësuar Veton Saqipin dhe Mimoza Saqipin.

“Sa i përket votimeve në shkollë për drejtor mund tëthem se kanë qenë shumë demokratike, ku dhe shihet rezultati i votimit. 77 kanë votuar për drejtorin e deritanishëm, ndërsa kundërkandidatin kanë votuar 9” ka thënë pë presheva.com Selami Hyseni, mësues në këtë shkollë, i punësuar nga viti 1985 në arsim.

Drejtori nëkëtë shkollë ka punësuar si zëvendësim Seuda Hysenin, magjistër e Gjuhës dhe letërsisë shqipe, e cila sa punoi dha kontributin e vet, kur shkolla mori pjesë në kuizin “Lugina Garon” mori një vend të tretë, ku këtë sukses kjo shkollë nuk ka pasë më herët. Tani më Seuda Hyseni ka pëfunduar zëvendësimin dhe më nuk punon.

“Unë mbes me shpresë që të mos shtrembohen gjërat nga persona të pautorizuar në këtë shkollë”, ka përfunduar Selami Hyseni, në demant të drejtuar presheva.com-it.