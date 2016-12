Akcizat për cigare në vitin 2017 do të rriten për 2.28 dinarë dhe për kuti do të jetë 64 dinarë sipas ndryshim ligjit të cilin sot e ka votuar kuvendi i Sebisë.

Qëllimi i ndryshimit të çmimeve është harmoniozimi i politikës me standardet Evropiane, posaçërisht kur bëhet fjalë për cigaret me qëllim zvoglimin e ekonomisë së zezë në qarkullim e prodhimeve me akcizë, posaçërisht ato të duhanit.

Nga viti 2017 deri në vitin 2020 në çdo 6 muaj do të rritet akciza për 1.5 dinarë.

Nga 1 janari nuk parashihet rritje e akcizave për pije alkoolike, kafe po as të disa derivateve të naftës./presheva.com/