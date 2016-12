Atyre që nuk i kanë skaduar librezat e vjetra dhe ende nuk janë pajisur me të rejat do të mund të shkojnë te mjeku për ti shkruar barërat në recetë edhe me të vjetrat, por me kusht që të kenë letrën vërtetim që e kanë dorëzuar pë tu pajisur me librezën e re elektronike.

Këto vërtetime nuk i ndahen fëmijëve, grave shtatzëna dhe ato që kanë lindur, pasi kjo kategori mund të kontrollohen edhe pa libreza të pavërtetuara.

Vërtetimi nuk i jepet as penzionerëve që e kanë të vërtetuar librezën pa afat dhe mund ta përdorin deri sa të pajisen me librezën e re.

Nga 1 janari, RFZO mund të jap më libreza të vjetra shëndetsore.

Ata që janë të siguruar po e kanë humbur librezën e vërtetuar, ata mund të pajisen me vërtetim./presheva.com/