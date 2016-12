Daniele De Rossi do të rinovojë së shpejti kontratën me Romën

Roma dhe mesfushori Daniele De Rossi janë të destinuar të vazhdojnë së bashku. Sipas “Gazzetta dello Sport”, palët janë duke menduar për rinovimin e kontratës mes tyre.

Marrëveshja aktuale e 33-vjeçarit skadon në fund të këtij sezoni, megjithatë klubi verdhekuq nuk dëshiron ta humbasë italianin.

Po sipas “La Gazzetta”-s, De Rossi dhe Roma kanë gjetur akordin paraprak për kontratën e re, e cila do të zgjasë deri në vitin 2019, edhe pse me një pagë me të reduktuar se sa ajo aktualja që përfiton rreth 6.5 milionë Euro në sezon.