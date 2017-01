Manchester United dhe Manchester City po synojnë t’i transferojnë dy lojtarë nga Tottenham.

Jose Mourinho dhe Pep Guardiola, përveç Premierligës, do të jenë rival të fortë edhe në afatin kalimtar të janarit.

Sipas tabloidit britanik, The Sun, Manchester United dhe Manchester City po synojnë t’i transferojnë dy lojtarë nga Tottenham,

Fjala është për Kyle Walker dhe Danny Rose. Thuhet se Mourinhon është i gatshëm të shpenzoj 60 milionë funte për këta dy lojtar, por përballet me një konkurrencë të fortë nga Guardiola.

Pritet të shihet se cili strateg do të triumfoj në afatin e transferimeve, apo do të dorëzohen pasi Tottenham vështirë se do të pranoj shitjen e këtyre dy lojtarëve.