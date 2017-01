Siç kemi mësuar më parë nga RTV Presheva të dielen më datë 08 janar u mbajt mbledhja e kryesis së PVD-së, këshilltarëve si dhe drejtorëve të emruar në drejtorate nga ky subjekt politik. Nga TVP-ja kjo mbledhje është cilësuar si urgjente ku flet fakti se mbledhja është mbajtur ditën e diel. Të pranishmit kanë shfaqur vërejtjet serioze ndaj partnerit koalicionar APN duke kritikuar financimin e ndërmarjeve komunale Rtv Presheva, OKF, Fondi humanitare si dhe Barnatorja e qytetit.

Edhe pse artikulli i RTV Presheva ka anonimizuar akterët kryesorë për shpartallimin e koalicionit APN-PVD, burimet e presheva.com që ishin prezent në këtë mbledhje kanë bërë të ditur se zv. Kryetari i Komunës Xhelal Mehmeti, njëherit edhe kryetarë i PVD-së dega në Miratoc si dhe nënkryetarë i PVD-së dega në Preshevë, se bashku me një grupë të vogël biznismenësh kanë lobuar fuqishëm për tërheqjen e PVD-së nga koalicioni.

z. Memeti është aktiv dhe faktor kyç për prishjen e koalicionit edhe përmes portalit të tij ka publikuar herë pas here artikuj kritik të pabaza në drejtim të pushtetit dhe kompanive publike komunale gjegjësisht «Moravica».

Që nga konsolidimi i pushtetit lokal me koalicionin APN-PVD Memeti ka qenë aktiv në disa projekte të ndryshe ku gjer më sot nuk kan pasur rezultate të mjaftueshme reale. Se cilët janë motivet dhe interesat e tij për shpartallimin e Koalicionit pritet të shihet më vonë.

Më poshtë ju sjellim një kronologji të «aksioneve» pa rezultate, ku zv. Kryetari Memeti ishte objekt/subjekt i shumë premtimeve të cilët shpresojmë se do të përjetësohen.

Kronologjia e «Aksionitis»

3 Prill 2015

Si kryetar i Fondit Humanitar të Kosovës Lindore ka prezantuar projektin «Politika në funksion të zhvillimit ekonomik dhe të punësimit në Preshevë» e cila është mbajtur më 3 prill 2015 në sallën e Kuvendit Komunal në Preshevë. Sipas tij projekti ishte i fokusuar për Afarist, Biznese, Bashkëatdhetar e njerëz që kanë dëshirë, ide dhe aftësi po mbi të gjitha që kanë vullnetin e mirë për të kontribuar për një të ardhme më të mirë të vendit tonë.

30 qershor 2015

Xhelal Memeti në postin e kryetarit të FHKL-së ka takuar eurodeputetin Josef Weidenholzer. Sipas deklaratës së Memetit për TV eurodeputeti z.Weindenholzer i ka prezentuar një opsion për ndihmen e ndërtimit sa më të shpejt të 100 shtëpive (ide dhe projekt i cili u startua në vitin 2013 nga vet ai) që pastaj të fillohet me zhvillimin ekonomik dhe të hapen vendet e punës e cila do të ndodhë së shpejti. Memeti i`u bënë apel popullatës së Luginës së Preshevës që mos të largohen nga shtëpitë e veta, sepse sipas tij «definitivisht Europen do ta sjellim në Preshevë e jo ne me dal në Europë».

11 Janar 2016

Sipas mediave lokale Xhelal Memeti, tani ish kryetar i FHKL-së është duke punuar në 3 projekte për rimëkmëbjen ekonomike të këtij rajoni. Ai gjatë një pronocimi për RTV Presheva shpalosi projektin për riciklimin e mbeturinave në komunat Bujanoc e Preshevë, projekt që kap vlerën prej 10 milion eurosh. Rezultate 0.

Sipas tij objekti do të ndërtohet mes Bujanocit e Preshevës ku dy komunat kanë mundësi më bo ricklimin e mbeturinave në atë pozicion, ndërsa lokacionin ku hudhen mbeturinat e Preshevës do të ndërtohet park.

Xhelal Memeti foli edhe për projekte tjera siç është edhe ndërtimi i një objekti ku do të ruhen për kohë të caktuar prodhimet bujqësore vendorë e pastaj do të sigurohen edhe shitjet si dhe avancimin e afaristëve të Luginës përmes trajnimeve. Memeti i shoqëruar me bashkëpuntorë organizoi një vizitë në Itali ku interesohet edhe për projekte tjera.

28 Janar 2016

Në Preshevë u mbajt “Forumi i zhvillimit ekonomik lokal” për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, organizuar nga Xhelal Memeti dhe kompanisë “Medita Development” nga Venecia e Italisë. Sipas deklaratave të Memetit qëllimi i këtij takimi është shkëmbimi i informatave të afaristëve vendor dhe mysafirëve nga Evropa si parakusht për zhvillim ekonomik të këtij rajoni. Sot kemi këtu investitorët e interesuar për riciklimin e mbeturinave dhe prodhimin e peletit, me të cilët para takimit vizituam terrenin dhe shqyrtuam mundësitë për të realizuar këto projekte, tha Memeti. Sipas Lugi Nartone, bashkëpunëtor i kompanisë Medita Development Fusha ku mund të investojmë këtu është industria e ushqimit e cila mund të jap një zhvillim ekonomik, me vende të reja pune dhe mirëqenie të popullatës.

Në anën tjetër Raul Bruschi bashkëpuntorë i Medvita tha se jemi të gatshëm të investojmë në projekte si prodhimi i peletit, riciklimi i mbeturinave, prodhimi i perimeve bio, investime në burime të ujit mineral dhe në gastronomi. Por ekzistojnë kushtet edhe për investime në prodhimin e verës, në energji të rinovueshme dhe fusha tjera. Sipas Xhelal Memetit, projektet riciklimi i mbeturinave, prodhimi i peletit dhe prodhimi i perimeve janë për komunën e Preshevës, ndërsa investimet në ujëra termale dhe gastronomi për komunën e Medvegjës, gjegjësisht në Banjën e Sijarinës.

1. Qershor 2016

Zv.kryetari i komunës së Preshevës Xhelal Memeti, në një intervistë për RTV Aldi ka folur për realizimin e projekteve të premtuara, duke thënë se menjëherë ka kontaktuar me investitorin potencial për reciklimin e mbeturinave. Memeti ka theksuar se projektet madhore nuk do të realizohen shumë shpejt, por brenda 100 ditëshit të qeverisjes hapat e parë do të merren.

15 Tetor 2016

zv.kryetari i komunës së Preshevës Xhelal Memeti ishte në Turqi dhe ka vizituar Koyna dhe sipas tij ishte i ftuar special në një darkë presidenciale me z.Erdogan. Presidenti Erdogan i premtoi se shteti turk do të angazhohet për të u ndihmuar shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Përfaqësuesi i Fondit Humanitar Preshevë,Bujanoc,Medvegjë , Arsim Ramizi ka shoqëruar zv. Kryetarin Memetin në këtë vizitë.

21 Tetor 2016

Zv. Kryetari i Komunës Xhelal Memeti në një intervistë në TV Aldi ka potencuar binjakëzimin e komunës sonë me Osmangazin e Turqisë, gjithashtu ai ka informuar partnerët turq që Presheva ka një pozitë të rëndësishme gjeostrategjike, pasi ata këtë informacion më herët nuk e kishin në dispozicion. Në përgjithësi Memeti në këtë intervistë ka premtuar se investitorët turk kanë treguar interes të madhë për investime në «Serbin jugore». Odën tregtare e Turqisë apo shoqata tjera është theksuar nga Memeti se do të vizitojnë komunën tonë të cilët do të takohen me afaristët preshevarë ku do të zhvillohen bizneset familjare gjegjësishtë zhvillimin e agroblegtarisë, zhvillimin e arsimit dhe shëndetësis.

9 Nëntor 2016

Zv. Kryetari i Preshevës Xhelal Memeti prezenton investitorët italian nga Kapa Engineering të cilët ishin të gatshëm të investojnë në hapjen e një fabrike për reciklimin e mbeturinave. Sipas tyre janë siguruar mjetet për financimin e projektit, ku vlera e investimit sillet rreth 5 milionë euro

4 dhjetor 2016

Mbahet në Zvicer «Edhe une jamë Fondi» konferenca e III-të. Zv. Kryetari Xhelal Mehmeti fton FHKL-në të kyqet në zhvillimin ekonomik të Luginës së Preshevës. Ai ka premtuar se së shpejti do të hapet zona industriale ku investitorët kanë mundësi të kthehen në Preshevë dhe ti hapen firmat e tyre. Gjithashtu Memeti premton se janë hapat e fundit ku një firma nga Jagodina me një investim prej 1 milion Euro do të hapë dyert në Preshevë ku janë të paraparë të punësohen rreth 60 punëtorë. Rrogat mesatare sillen nga 300 deri 500 Euro sipas kualifikimit.

15 dhjetor 2016

Në një postim në FB njoftohet se Forumi Shqiptar për Zhvillimin Ekonomik në Serbi (AFEDS), themeluar nga kompania “MedVita Development”, me seli në Bajë e Siarinës, prej nga themelimi i tij, bashkëpunon ngushtësisht me Fondin Humanitar. Në emër të AFEDS, Muharrem Salihu falenderon kryesinë e Fondit për mbështetjen dhe përkrahjen që po i jep nismës dhe përpjekjeve që Forumi Shqiptar për Zhvillimin Ekonomik në Serbi po bën prej muajsh për realizimin e projektit të autostradës Durrës – Prishtinë – Nish, përmes Medvegjës dhe jo nga Merdara. Rreth Medvita në disa raste quhet edhe Medita Development egzistojnë informata kontradiktore pasi më 28 janar në “Forumin e zhvillimit ekonomik lokal” të organizuar nga Xhelal Memeti kjo kompani është prezentuar si kompani Italiane nga Venecia me bashkëpuntorë Luigi Nartone.

Redaksia e presheva.com potencon qëndrimin editorial se prishja e koalicionit nga personat e caktuar sjellë Komunën e Preshevës në një gjendje të rënde politike dhe ekonomike. Medeomos pasojat e saj duhet ti bartin faktorët në fjalë të cilët kanë përgjegjësi politike dhe morale të fituar nga zgjedhjet e prillit të vitit 2016.

Gjithashtu koalicioni ka arritur kohën kulminante ku tani kanë filluar rezultatet pozitive reale nga vendimarrja në Kuvendin Komunal. Prandaj ftojmë të gjithë akterët të tregojnë një mirëkuptim ndaj njëri tjetrit dhe të arrihet hapa konkrete për dajlen nga kjo mosmarrëveshje./presheva.com/