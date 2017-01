Doganierët me datë 12 janar në vendkalimin kufitar Batrovci në bashkëpunim me policinë kanë zbuluar afër 33 kilogram marihuanë.

Droga është zbuluar në dalje të shtetit, kur me një analizë të rrezikut me kontrollë të detajuar është ndaluar vetura “Chrysler Grand Voyager” me targa italiane, raporton presheva.com.

Me këtë veturë po udhëtonte vet një 46 vjeçar me nënshtetësi italiane me prejardhje shqiptare.

Gjatë kontrollimi të detajuar janë zbuluar parregullësi në bagazh për këtë arsye edhe vetura është dërguar në kontrollim me skaner.

Analizat e fotografive të skanerit kanë vërtetuar dyshimin e doganierëve, në hapisrën e gomës rezervë është zbuluar bunker i krijuar special i dedikuar për kontrabandë ku edhe është fshehur droga.

Nga ky bunker janë nxjerrë 60 paketime të mbështjellura me foli ku pas matjes është konstatuar se janë 32.802 gramë marihuanë. /presheva.com./