Në komunën e Preshevës, nën organizimin e inpektoratit pranë komunës së Preshevës në bashkëpunim me stacionin e veterinarisë në Preshevë ka filluar aksioni për kapjen e qenve endacak.

Sipas kryeshefit të inspektoriatit, Enver Aliu në një prononcim për presheva.com, ai ka thënë se me këtë aksion sot në komunën e Preshevës do të jetë vetëm fillim i cili do të pasoj javën e ardhshme edhe në fshatrat e komunës.

“Sot filluam aksionin në bashkëpunim me stacionin e veterinarisë për të kapur qentë endacak në qytetin e Preshevës, ndërsa pas disa ditësh do të pasoj edhe në fshtatrat përeth” ka thënë Aliu për presheva.com.

Sipas tij, sot janë kapur mbi 25 qenë nëpër rrugët e Preshevës./presheva.com/