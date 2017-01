Në vendkalimin kufitar të Preshevës me datë 16 janar në hyrje të vendit, gjatë kontrollimit të detajuar të veturës “VW Polo” me targa të Gjermanisë janë gjetur 50 bokse të cigareve me akciza të Maqedonisë.

Vozitësi 28 vjeçar me shtetësi bullgare i ka thënë doganierëve se asgjë nuk ka për të deklaruar dhe se posedon vetëm bagazhin personal. Gjatë kontrollim të detajuar në zbrastësirat e veturës nën ulëse, në dyer dhe në rrotën rezervë janë gjetur 500 kutija cigare të markës “Rodeo”.

Pasi ky vozitës është shtetas bullgar, është denuar nga gjyqi 70.000 dinarë.