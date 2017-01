Xhamia „Sunnah“ në Dietikon të Zvicrës është nyja ku gërshetohen bota shpirtërore dhe ajo fizike. Ndryshe nga xhamiat tjera, xhamia shqiptare „Sunnah“ në Dietikon luan një rol të rëndësishëm edhe në sferen e integrimit dhe arsimit të bashkatdhetarëve tanë në Zvicër. Kjo xhami është themeluar në vitin 2008 si „Shoqatë“ kurse ka ndryshuar statusin e saj në vitin 2014 kur është regjistruar si Bashkësi shqiptare Islame në Zvicër. Kryesia e Xhamisë përbëhet nga gjashtë antarë të cilët janë kryesisht nga Lugina e Preshevës edhe atë: Adnan Ismajli, kryetarë (Gjilan), Qamil Xhelili, sekretarë (Preshevë), Afrim Xhelili (Bujanoc), si dhe këshilli mbikqyrës Ruzhdi Ahmeti (Preshevë), Saud Esati (Preshevë) dhe Përfaqësuesi i Xhamisë në Komunë si dhe Kanton Sirhan Sinani (Bujanoc).



Kryetari Adnan Ismajli tha për presheva.com se xhamia «Sunnah» në Dietikon të Kantonin Zürich i plotëson të gjitha kushtet dhe është e hapur prej Namazit të Sabahut deri në Namazin e Jacisë ku bashkatdhetarët tanë kanë mundësinë ti falin pesë vaktet e Namazit. Ndërsa sekretari Qamil Xhelili ka theksuar se Xhamia «Sunnah» është e angazhuar në edukimin e fëmijëve shqiptarë ku fëmijët kanë mundësinë për të mësuar leximin e Kuranit gjithashtu të ndjekin kursin e lëndës së Matematikës e cila mbahet çdo javë për nxënësit e ciklit të ulët dhe të lartë. Xhamia «Sunnah» ndodhet në një vend të përshatshëm për Xhematin e Xhamisë pasi janë të dislokuar në qendër të qytetit Dietikon.

Ndërsa Arkatari i Xhamisë Afrim Xhelili ka bërë të ditur se si Bashkësi shqiptare islame jemi të integruar në shumë institucione komunale dhe kantonale si Grupin e Dialogut “Islami dhe Krishterizmi” ku marrin pjesë edhe Xhamitë tjera në rajon dhe Kisha Katolike si dhe ajo e reformuar zvicerane. Arsyjet kryesore janë që përmes këtij grupi të Dialogut të arrijmë një mirëkuptim në mes të besimeve islame dhe krishtere si dhe të shërbejmë për informacione të dorës së parë për shtetasit zvicranë lidhur me fenë islame.



Ndërsa për bashkëpunimin me organet komunale të Dietikonit si dhe të Kantonit Cyrih, Sirhan Sinani si përfaqësues i Xhamisë ka theksuar se organizohen takime informative mujore me përfaqësuesit e Komunës Dietikon si dhe Kantonit ku bisedohen për projekte konkrete në të mirë të bashkatdhetarëve shqiptarë që jetojnë në Zvicër.

Gjithashtu Qamil Xhelili ka potencuar se Xhamia do të vazhdojë edhe më tej me bashkëpunimin me komunën e Dietikonit që së shpejti të hapen mundësi të reja për kurse në gjuhën gjermane si dhe atë shqipe. «Falë anëtarëve të shumët të kësaj Bashkësie islame shqiptare si dhe vullnetarëve tjerë kemi arritur të ofrojmë edhe shërbime arsimore të cilët tani kanë treguar rezultate të shkëlqyeshme» ka thënë Xhelili. Kryesia e Xhamisë «Sunnah» është njëkohësisht iniciator për festen e Bajramit që së bashku me Grupin e dialogut të shpërndardahen specialitete shqiptare për banorët zviceranë në qendër të qytetit. Ky aktivitet e bënë xhaminë «Sunnah» edhe promotorë të fortë të kulturës shqiptare në Zvicër.

Adresa: Albanisch-Islamische Glaubensgemeinschaft – Sunnah

Bashkësia Islame Shqiptare «Sunnah»

Löwenstrasse 11,

8953 Dietikon

Tel.: 044 741 86 48 / 076 270 3000

Email: sunnah@bluewin.ch