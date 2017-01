Duhen dhe disa muaj deri në publikimin e iPhone 8 po zërat për risitë e saj janë të pafundme. Më e fundit, sipas Cowen and Company thotë se smartphone i Apple për këtë 10-vjetor mund të njohë fytyrën e përdoruesit.

Këto burime thonë se do të ketë një model 5.8 inç, e kompletuar me një ekran OLED të lakuar në anë, dhe një Touch ID për gjurmët e gishtave dhe sensore nën xham.

Analiza është shkruar nga Timothy Arcuri, i kompanisë Cowen and Company. “Karakteristika të tjera përfshijnë edhe disa opsione për njohjen e fytyrës të mbështetur nga një sensor i ri lazeri me infra të kuqe, të montuar afër kamerës së parme të telefonit dhe pritet që të ketë më në fund dhe ushqyes wireless”, ka shkruar Arcuri.

Megjithatë ky është lajmi i parë për një sensor të ri, pasi firma ka blerë kompaninë për prodhimin e sensorëve infra të kuqe, Primesense në 2013.