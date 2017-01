Gjermania ka më shumë se çerek shekulli që është bashkuar por ende sot ka relikte nga e kaluara e saj si dy Gjermani të ndara.

Nëse keni një veturë të prodhuar në Gjermani dhe shikoni numrin e shasisë (karrocerisë) së saj do të shihni se ai fillon me shkronjën W. Por pse Gjermania identifikohet me W?

W është kodi shtetëror i Gjermanisë. Apo thënë më saktë ka qenë kodi për Gjermaninë Perëndimore (West Germany) kur ky shtet ishte i ndarë dhe ky kod ka ngelur i tillë që nga ajo kohë.

Nëse shikoni veturat të cilat janë prodhuar në Gjermaninë Lindore si Trabant apo Wartburg do të shihni se numrat e tyre fillojnë me shkronjat SN deri në ST.