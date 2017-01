Rexhep Qosja insiston se propozimi i tij për shkëmbim territoresh në mes të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht veriu i Kosovës t’i jepet Serbisë në këmbim të Luginës së Preshevës, është në dobi të shtetit të Kosovës.

Ky propozim është mirëpritur nga kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, Jonuz Musliu, i cili ka thënë se propozimi i akademik Qosjes është i pranueshëm.

Ai ka thënë të dielën për gazetën “Epoka e re” se Lugina e Preshevës është pjesë e Kosovë, e cila, sipas tij, pas Luftës së Dytë Botërore, është aneksuar dhunshëm nga ish-Jugosllavia pa vullnetin e qytetarëve të Kosovës.

“Propozimi i akademikut Rexhep Qosja është i pranueshëm. E tëra kjo deklaratë e tij jep të kuptojë se Kosova nuk po mund të kontrollojë as veriun e as Luginën e Preshevës. Lugina e Preshevës është në situatë shumë të rëndë, ku edhe vet faktori ndërkombëtar e pranon se populli më i diskriminuar në Evropë janë shqiptarët e Luginës së Preshevës, të cilët janë pa asnjë të drejtë. Kurse serbët e Kosovës i kanë të gjitha të drejtat. Ne çdoherë kemi kërkuar reciprocitet ose në bazë të referendumit të shprehet verdikti i popullit shqiptar të Luginës së Preshevës. Prandaj mendoj se ky do të jetë vit i sfidave. Sepse nuk mund të vazhdohet edhe më tutje me atë thënien ‘tërhiqe e mos e këput’, por duhet njëherë e përgjithmonë Presheva të bashkohet me trungun amë, me Kosovën”, është shprehur Musliu.