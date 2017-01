Kryeministri serb Aleksandar Vuçiq ka biseduar me drejtorin e EPS Milorad Grçiq rreth llogarive të pagesës për energji elektrike që kanë ardhë në adresë të qytetarëve që janë shumëfishuar disa herë, raporton presheva.com.

“Të hollat do të kthehen qytetarëve, kështu që do të paguani më pak në shkurt ose mars apo në një mënyrë tjetër. Ky skandal nuk do të përsëritet” ka thënë Vuçiq.

Ai ka thënë se llogaritë mund të rriten deri 10% por e pamundur që të rriten deri 100 e 150%.

“Kemi konstatuar parregullësi në punën e EPS” ka thënë ai.

Siç mësohet, llogaritë e mëdha për rrymë që kanë marrë qytetarët e Serbisë kanë krijuar para së gjithas agjencitë që merren me leximin e orëve të rrymës.

Një numër i madh i qytetarëve të Serbisë kanë marrë llogari shumë më të mëdha të llogarive të rrymës së harxhuar për muajin dhjetor./presheva.com/