Kompania “Fluidi” nga Presheva e cila merret me prodhimin e pjeve jo alkoolike dhe energjike Fluidi Rc cola, po vazhdon me investime në rafinerinë për prodhimin e vajit ushqimor “Floil”, të cilat së shpejti do të nisin me prodhim dhe plasim në treg.

Krahas fabrikës së pijeve jo alkoolike dhe energjike Rc Cola në Velekincë të Gjilanit janë ndërtuar edhe rafineria dhe fabrika e prodhimit të vajit Floil, ku është invetsuar teknologjia e fundit për prodhim.

Kompania Fluidi është themeluar në shtator të vitit 1994 dhe ka arritur që tashmë të jetë një nga kompanitë kryesore dhe më të mëdha në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit duke prodhuar pije me licenca ndërkombëtare./presheva.com/