Njoftohen, të gjithë aktivistët e Forumit Rinor të PDSH-së, që ditët në vijim, do bëjmë anketa me qytetarët e Preshevës, lidhur me aktualitetit politik në vend, se sa janë të kënaqur me pushtetin aktual, dhe sa ka ndryshuar realisht Presheva me këtë qeverisje të tanishme, shkruan në njoftim, transmeton presheva.com.

Kryetari i këtij forumi rinor Arbër Shaqiri ka pregaditur për qytetarët e Preshevës anketën e cila do të ketë të parashtruar këto pyetje:

1) Kush po i fiton tenderat?

2) Çka mendoni, për mosreagimin e partive shqiptare në pushtet lidhur me arrestimin e ish Kryeministrit Ramush Haradinaj, dhe pse nuk u dha asnjë deklaratë, nga Shqiprim Arifi, kur dihet se ky i fundit, përdori shumë fotografi gjatë fushatës me Ramush Hardinaj dhe në fund e braktisi moralisht.

3) Sa qytetar të Preshevës, do të ishin në gjendje të dalin, dhe të protestojnë për arrestimin e ish- Kryeminstrit Ramush Hradinaj, dhe shumë djemë tanë nga Lugina, që nuk guxojnë të vinë, dhe të jetojnë në vendlindjet e tyre, për të cilën ata luftuan.

4) Të ndryshme

“Ata, që e ndjejnë veten të gatshëm (Forumi Rinor i PDSH-së), për ta mbështet, sa më masovikisht këtë aktivitet për ish- kryeministrin dhe rreth aktualitetit politik, le të lajmërohen në inbox. Jemi të parët, dhe vazhdojmë të jemi akoma, si të parët ashtu edhe më të fuqishëm..” ka shkruar kryetari i Forumit Rinor të PDSH-së në Preshevë. /presheva.com/