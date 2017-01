Pasi të përfundoj kolegiumi, ai rregullisht merr çantën e tij të zbrazët dhe niset për në teren. Nga pajisjet shtesë ka vetëm një copë letër në të cilën një natë përpara ka shkruar rrugët dhe dyqanet që të nesërmen duhet ti kontrolloj.

Kështu punon çdo ditë, normën e ka pesë-gjashtë rrugë, gjegjësisht 30 deri 40 dyqane që kanë punë.

Në listën e tij zakonisht janë dyqanet e specijalizuara, dyqanet ushqimore, kafenetë, furrat, mishtoret, bizhuteritë, rrobaqepësit, artarët, butiqet e shumë të tjera.

Ata dje, me kolegët haraçin e kanë marrë në mënyrë të sofistikuar. Sot ajo e drejtë e tyre është “shkruar” me ligj.

Secila “Mirëmëngjesi, unë jam inspektori” e tij, taksapaguesve i kushton shumë.

Një tregtar e kish mësuar, andaj me të hyrë inspektori në dyqan, me të thënë “Mirëmëngjesi, si jeni” pronari e pyet me nguti – sa kushton ardhja e tij. E paguan, edhe pastaj ai është i qetë për dy javë.

Ndërsa inespektori punon me taksimetër. Sipas procedurës, pas kolegiumit, së pari “mirëmëngjes… paguhet me një pleskavicë apo me një kafe. Vazhdimi paguhet me para, me të gjitha llojet e mallrave, shishe të pijeve, kozmetikë, stoli edhe atë natyrisht pa llogari fiskale.

Ndonjëherë, në punën e lodhshme të inspektorit jep ndihmë edhe gruaja e tij, ajo e di se cili mish më i mirë duhet të “blihet”, cila pije mungon në shtëpi, cili zinxhir apo qafore është në modë, çka i duhen rrobe për fëmijëve…

Dhe kështu, inspektori ndërton një të ardhme të lumtur e cila matet me udhëtime speciale dhe pushime verore, me diplomë dhe provime të blera, vetura, banesa…

Mund ta bëjnë këtë, pasi asnjërën qeveri nuk i intereson për “kutinë e zezë”. /R.I, presheva.com/