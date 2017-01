Deputeti popullor në parlamentin serb Fatmir Hasani ka deklaruar se në kohën e rritjes së tensioneve, për shkak të linjës hekurudhore ndërmjet Beogradit dhe Mitrovicës veriore, në Preshevë dhe Bujanoc nuk ka ndodhë diçka e veçantë, edhe pse ka pasë gazetarë të papërgjegjshëm që kanë publikuar lajme të rrejshme të cilat menjëherë janë demantuar, transmeton presheva.com.

Hasani ka thënë se në Bujanoc dhe Preshevë jeta para dhe pas trenit zhvillohet normalisht, mirëpo ka pasë raste kur disa medie kanë paraqitë si ka incidente.

Në mesin e të pavërtetave që janë plasuar në disa media në gjuhën shqipe është ajo se përgjatë kufirit me Kosovën janë të radhitur 2000 trupa të gatshme të hyjnë në Kosovë.

“Invidente dhe ngjarje të tilla nuk ka pasë. Ne menjëherë kemi demantuar këtë, e kanë demantuar edhe fshatarët e Dobrosinit në deklaratat e të cilëvë janë ftuar disa medie. Kjo është një retorikë joserioze. Në çdo rast, nuk ka pasë probleme me intenzitete të mëdha” ka thënë Hasani.

Ai ka thënë se edhe intervju me ministrin e punëve të jashtme Ivica Daçiq të dhënë një medie nga Presheva, në të cilën deklarohet gatishmëria e Serbisë për këmbim të territoreve nuk ka shkaktuar reagime të mëdha në Preshevë dhe Bujanoc, ku edhe vet Daçiq konfirmoi se intervista është e rrejshme dhe se me gazetarët e kësaj medie as që kanë biseduar.

Deputeti Hasani ka thënë se këso lloj mediesh nuk duhet të kenë lirinë e tillë, pa sanksione që të publikojnë gënjeshtra që mund të kenë pasoja të rënda pë shqiptarët e Luginës./presheva.com/