Kryetari i trupit Koordinues për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë thotë se deklarata e kryetarit të KKSH Jonuz Musliut nuk kanë asnjë peshë dhe se për këtë arsye nuk duhet dhënë vëmendje, transmeton presheva.com.

“Një qasje të tillë nuk e miraton askush, as në Serbi po as në bashkësinë ndërkombëtare. Deklarata të ngjajshme ka pasë edhe më herët dhe nuk i komentoj pasi ato janë vetëm për popullaritet të lirë.

Stankoviq thotë se situata në këto tri komuna është e qetë dhe ka bashkëpunim të mirë me udhëheqësinë e saj, me përfaqësuesit shqiptar në kuvendin republikan po edhe me këshillin shqiptar të pakicave.

“Kohën e fundit kemi pasë një takim me ambasadorin e Shqipërisë për tekstet mësimore, në të cilën ishte prezent edhe Musliu, po një kërkesë të tillë ai nuk ka përmendur” ka thënë Stankoviq.