Mbledhja e Bashkimi Demokratik për Integrim ka përfunduar ndërsa mësohet se akoma nuk ka vendosur për koalicionin me VMRO-DPMNE.

Bën përshtypje fakti që mbëedhja ka përfunduar vetëm 30 minuta para orës 12, që mund të kuptohet si shans i fundit për VMRO-DPMNE që në minutat e mbetura të vendos nëse do të pranoj kushtet e BDI apo jo.

Edhe zëdhënësi i BDI-së, Bujar Osmani sonte para selisë së BDI-së, theksoi se ende nuk kanë vendos në lidhje me pesë opsionet e mundshme.

“Nuk kemi vendos ende në lidhje me pesë opsionet që BDI-ja i ka shtruar në tavolinën e kryesisë, dhe se do të vazhdojë debati në lidhje me pikat edhe në ditët në vazhdim”, theksoi Osmani.