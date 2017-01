Erona Hogjaj nuk do të jetë e vetmja shqiptare që do të marrë pjesë në finalen e “Miss & Mister Zvicra Frankofone 2017”

Bukuroshja 18-vjeçare, e cila jeton në Fribourg, është bërë pjesë e finales së madhe që do të mbahet më 17 qershor në Montreux.

Edhe Erjona Kryeziu do të jetë në garë të “Miss & Mister Zvicra Frankofone 2017”

Erona Hogjaj është me origjinë nga Rahoveci i Kosovës ndërsa është e lindur në Fribourg të Zvicrës. 19-vjeçarja është në përfundim e sipër të zanatit si ndihmëse e stomatologu.

Gjysmë finalja e “Miss & Mister Zvicra Frankofone 2017” është mbajtur të premten, më 27 janar në Neuchatel, Erona është në mesin e 5 kandidatëve më të bukuar të këtij spektakli.

Ajo merret me këtë profesion që nga mosha 14 vjeçare ndërsa thotë për albinfo.ch se ka shumë oferta nga shumë fotografë dhe kompani të veshmbathjeve në Zvicër.

Konkurrent shqiptar në garën këtë garë të bukurisë është edhe Grantit Abdyli, i cili arriti të kualifikohet për në finale.

Të kujtojmë se në spektaklin e fundit, titullin “Mister Zvicra Frankofone” e pat fituar djaloshi shqiptar, Betim Morina i cili përfaqësoi Zvicrën në “Mister Bota 2016”.

