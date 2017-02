Ndërsa po afrohet fundi i jetës së brezit të tanishëm, një pasues është tashmë në përgatitje e sipër. Rivalët më të mëdhenj, Mercedes dhe BMW, kanë paraqitur në vitin 2016 një brez tërësisht të ri të E-Class dhe Series 5.

Gjatë të njëjtës periudhë, Audi vetëm ka ridizajnuar modelin aktual A6, në mënyrë që kjo makinë, e cila u shfaq edhe në vitin 2010, të mbaj ritmin me konkurrencën.

Megjithatë, pasardhësi i vërtetë është duke u përgatitur, dhe gjenerata e ardhshme e Audi A6 mund të pritet në vitin 2018. Modeli i ri Audi A6, sidomos pjesa e tij e përparme, do të dizajnohet sipas konceptit të Audi-së nën etiketën Prologue nga viti 2014 dhe 2015.

Makina do të prodhohet në platformën mekanike MLB VW Group, konstruksioni i së cilës është bërë kryesisht nga alumini dhe çeliku me qëndrueshmëri të lartë, prandaj priten kursime solide në peshën bruto të automjetit.

Baza e motorizimit do të konsistojë me njësitë turbo katër-cilindrash me benzinë ​​dhe naftë, si dhe motorin me gjashtë cilindra që do të jetë prezent te modelet më të fuqishme në këtë gamë. Në përputhje me trendet aktuale, pritet edhe varianti plug-in hibrid që do të ketë përveç motorit konvencional edhe motorin elektrik.