Doganierët me 1 shkurt në vendkalimin kufitar të Horgoshit në bashkëpunim me policinë në dy raste të ndara kanë zbuluar mbi 22 kilogram marihuanë transmeton presheva.com.

Rreth 8.5 kilogram marihuanë janë zbuluar në dalje të Serbisë kur me një analizë të rrezikut me kontrollim të detajuar është ndaluar vetura “Mercedes” me targa të Shqipërisë me të cilën po udhëtonin familja tre antarëshe (babai, nëna dhe një fëmi i mitur) po udhëtonin nga Shqipëria, nëpërmjet Malit të zi dhe Serbisë drejt Budapestit, transmeton presheva.com.

Vetura është ndaluar për kontrollim të detajuar ku së pari kanë vërejtur parregullësi në pragun e veturës, ku pasi janë hapur janë nxherrë gjithsejt 8.5 kilogram marihuanë.

Disa orë më herët, dogana në bashkëpunim me policinë, në veturën “Daimler Chrysler” me targa të Shqipërisë, që po udhëtonin nga Shqipëria nëpërmjet Kosovës drejt Italisë një mashkull 30 vjecar dhe gruaja e tij 33 vjecare. Në veturën e tyre, në prag janë nxjerrë 13.6 kilogram marihuanë të paketuar në 12 paketime./presheva.com/