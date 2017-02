Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, dhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, në emisionin “Zona B” të Klan Kosova kanë deklaruar se nuk besojnë se do të ketë luftë të re në Kosovë, por nëse tentohet cënimi territorial i saj do të përgjigjemi.

“Nëse serbët duan të hipin nëpër trena që i çojnë ata prapa në histori, por nuk i prekin asnjë fije floku Kosovës, ne nuk kemi ç’u bëjmë. Por nëse duan të cenojnë një centimetër të territorit tonë, jemi të gatshëm të përgjigjemi”, u shpreh Rama.

Kryeministri Rama ka thënë se çështja e territorit të Kosovës është mbyllur në ditën kur është firmosur pavarësia e saj.

Rama ka theksuar se muri në veriun e Kosovës nuk e sfidon realisht sovranitetin e Kosovës, duke shtuar se “muri është një shfaqje brutale e një psikologjie shumë të prapambetur që vjen nga ai makthi që dikush po i ndërton kurthin vetes”.

Në anën tjetër, edhe Thaçi ka thënë se nuk beson se mund të ketë luftë dhe se s’ka arsye për shqetësim të qytetarëve. Sipas tij, “thirrjeve për luftë ne do t’i përgjigjemi me paqe dhe thirrjeve për ndarje do t’i përgjigjemi me integrim euroatlantik”.

Thaçi ka folur edhe për trenin rus të nisur nga Serbia në drejtim të Kosovës, duke thënë se ata “që e nisën trenin, ata e kanë ndalur”.

“Ne e kemi pasë obligim ta respektojmë ligjet dhe Kushtetutën e Kosovës. Ne jemi përgjigjur me forcën e ligjit. Muri do të rrënohet dhe nuk do të ketë trazira. Muri do të rrënohet prej atyre që e kanë ndërtuar”, ka thënë më tej ai.