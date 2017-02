Përveç Gjermanisë që pritet të hyjë në fuqi së shpejti njohja e patent shoferit, në tre muajt e parë të këtij viti pritet të arrihet marrëveshja për pranimin edhe të Austrisë, transmeton presheva.com.

Kjo do të thotë se në këti dy shtete shoferët nuk do të duhet të kalojnë përsëri provime për tu pajisur me patentë shoferë, por ato do të vlejnë anasjelltas pa pagesë.

Zëvendësimi i patent shoferit të Serbisë në Gjermani do të jetë falas. I vetmi kusht që duhet të plotësohet është se duhet të ketë vendbanim në Gjermani së paku 185 ditë.

Patent shoferi vlen për të gjitha kategoritë përveç traktorëve dhe mjeteve bujqësore.

Në proces janë shtetet si Holanda, Norvegjia dhe Greqia ndërsa në plan është Suedia.

Momentalisht patent shoferi i Serbisë mund të zëvendësohet në Mal të Zi, Bosne dhe Hercegovinë, Kroaci, Rumani, Bullgari, Hungari, Francë, Belgjikë, Çeki, Poloni, Sllovaki, Qipro, Turqi, Kazakistan, Portugali, Azerbejaxhan, Monako, Finlandë, Estoni, Rusi, Danimarkë, Katar, Spanjë, Itali, Maqedoni dhe Shqipëri./presheva.com/