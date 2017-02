“BonBon” nuk ka ndërmend të zbresë nga këndi i hiteve.

Kjo sepse gjithë popullariteti ndërkombëtar i këngës ende nuk ka mbaruar pasi pothuajse nuk ka mbetur askush pa e kënduar.

E fundit që ka tentuar të këndojë “BonBon” në shqip është edhe kënëgtarja e njohur e hitit “You will never know”, Immany. Kjo e fundit ka qenë në studio bashkë me Erën teksa kanë kënduar në duet këngën e 22 vjeçares.

Por nuk është vetëm kjo ajo që na bën përshtypje por edhe fakti që dy këngëtaret ndodhen në të njëtën studio. Mos duhet të presim ndonjë bashkëpunim mes tyre në albumin që Era pritet të nxjerrë së shpejti?