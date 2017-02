Kryetari i komunës së Gjilanit Lutfi Haziri gjatë qëndrimit të tij në “Info Magazine” të Klan Kosova ndër të tjerash ka folë edhe për ndërrimin e territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, transmeton presheva.com.

“Sa i përket propozimeve të fundit për ndërrim territoresh, mendoj se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë bëhet veç kur Kosova të kthehet në kujfijtë e vitit 1956 sepse problemi ynë me Serbinë është krejtësisht territorial. Ky projekt do të sillte paqe afatgjate” ka thënë Haziri. /presheva.com/