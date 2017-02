Kongresmeni Republikan Dana Rohrabacher duke qëndruar në Evropë në këshillin për politikë të jashtme i ka dhënë letër presidentit të Serbisë.

Ai në këtë letër sygjeron këmbim të territoreve ndërmjet jugut të Serbisë për veriun e Kosovës si zgjidhje për qetësim të tensioneve në këtë pjesë të Ballkanit, transmeton presheva.com.

“Në vend të shembujve negativ sic janë dërgimi i trenit me simbole provokative në Kosovë, ndoshta do të ishte në interes të dy anshëm që të rishikohet mundësia e këmbimit të territoreve me cka do të rezulton edhe me numër më të madh të Serbëve në Serbi dhe numër më të madh të Kosovarëve në Kosovë” ka shkruar Rohrabacher, transmeton presheva.com.

Kongresmeni republikan në letrën dërguar Nikolicit ka thënë se ky “opsion është i mundshëm” dhe se nuk duhet “refuzuar”. /presheva.com/